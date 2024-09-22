Безпілотник впав поруч: у Хмельницькому вороги пошкодили житловий будинок

Російські загарбники атакували Хмельниччину дронами вночі проти 22 вересня. Вороги пошкодили житловий будинок.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 01:04 й тривала вона до 03:54 22 вересня. Суспільне написало, що перший вибух в області пролунав о 1:56, згодом гучно було орієнтовно о 3 та 4 ночі проти 22 вересня. Також два вибухи, о 03:12 і 03:44, пролунали в Хмельницькому.

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Що відомо про наслідки атаки по Хмельниччині

Журналісти Суспільного, які працювали на місці події, розповіли, що окупанти пошкодили триповерховий житловий будинок.

Наслідки атаки російського дрона у Хмельницькому: дивіться відео

Один з мешканців Сергій розповів, що дрон впав прямо посеред майданчика та пошкодив дах будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Проте у квартирі Сергія та Валентини дрон наробив не мало шкоди.

Він (дрон – 24 Канал) пробив металеву кришку на даху… Якби раніше вибігли, то не знаю, що було б. Квартира в аварійному стані, стіни пошкоджені,

– розповів Сергій.

Росіяни пошкодили будинок у Хмельницькому: дивіться відео

У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що ЗСУ збили 8 безпілотників типу Shahed.

Разом з тим, в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю. За інформацією на цю годину (8:18 22 вересня – 24 Канал), жертв серед цивільного населення немає,

– заявили в ОВА.

Там пояснили, що на місці працюють фахівці усіх екстрених служб та встановлюють розмір завданих збитків.

Ворог пошкодив будинки в Хмельницькому / фото Суспільного