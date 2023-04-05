"Геть московського попа": у Хмельницькому знову збираються люди біля храму УПЦ МП

У Хмельницькому біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП), де побили військового, знову збираються люди.

Під час зборів, на яких зареєструвалося близько 1000 людей, присутні проголосували за перехід до ПЦУ. Повідомляють, що до храму зайшла ревізійна комісія, згодом двері до церкви опечатають.

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Яка ситуація біля храму

Прихожани храму не згодні з тим, що їх можуть позбавити можливості ходити до храму, який вони відвідують багато років і вкладали свої кошти і сили у ремонт.

На території храму присутні представники влади, депутати. Навколо церкви чергують працівники поліції.



До храму знову зійшлись люди, які протестують проти УПЦ МП / Фото Суспільне

"Геть московського попа"

Містяни біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) скандують "Одна єдина соборна Україна", "Геть московського попа", а на сходах прихожани співають церковні пісні.

Містяни зібрались біля храму: відео

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