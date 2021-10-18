"Слуги народу" збираються 18 жовтня о 19:00, аби обговорити низку важливих моментів. Зокрема, кадрові зміни та голосування за певні ініціативи. Не забудуть і про інцидент з Галиною Третьяковою.

Про це заявила в ефірі 24 каналу "слуга народу" Олена Мошенець. Вона зауважила, що у політсилі є непрості особистості, з якими пов'язані скандальні моменти або непорозуміння щодо голосувань.

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"Зокрема, це стосується тих, хто має власну позицію щодо проєкту деолігархізації. Хочеться з ними поговорити, чи вони рухаються за програмою фракції та президента, чи оберуть інший напрямок або потенційно політсилу", – зауважила Мошенець.

Майбутнє Третьякової

Мошенець розповіла, що суспільство зараз активно цікавиться ситуацією довкола Галини Третьякової.

Третьякова після новини про загибель нардепа Антона Полякова втрапила у скандал. У чаті партії "Слуга народу" вона написала, що тепер стало "на одного ворога менше"

"Сьогодні на погоджувальній раді стався не дуже приємний діалог з приводу її особистості і ставлення до питань поваги, життя та смерті. Хочеться зрозуміти її позицію", – сказала "слуга народу".

Не хочу її засуджувати. Вважаю, що професійні якості мають бути відділені від особистісних. Однак є певні моральні цінності, які ми несемо як політсила. Ми маємо їх відстоювати у Верховній Раді,

– додала Мошенець.

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Кадрові питання

Нардепка також зауважила, що готуються обговорювати і питання кадрових змін в уряді. Однак перед початком засідання не було нічого оголошено.

"Зазвичай перед фракцією ми маємо питання, які можуть бути обговорені. Також це можуть бути короткі довідки про тих кандидатів, які можуть бути заслухані на посади міністрів. Сьогодні нічого такого не було", – пояснила Мошенець.

Можливо, зберігається режим секретності або ж обговорюється наразі лише відставки. Кандидатур на заміщення посад в уряді немає, а також немає і кандидатів на відставку. Якщо найцікавіше буде, то вже на фракції,

– підсумувала вона.

Мошенець сказала, що збираються обговорювати на засіданні: дивіться відео