Хочу, щоб матері забрали хлопців, така смерть – це не по-людськи, – Зеленський про окупантів

Президент Володимир Зеленський висловився щодо загиблих російських військових на території України. Він заявив, що хоче, аби матері військових забрали тіла своїх синів.

Президент звернув увагу, що Росія відправляє на війну хлопців у віці 18 – 19 років, повідомляє 24 канал. Зеленський заявив, що це – жахливо.

"Мені 45 рік. У мене донька такого віку. Це жахливо! Я не можу навіть уявити собі, що це майже ті хлопці... Вони можуть бути моїми дітьми. Або дітьми таких людей, як я – мого покоління", – сказав глава держави.

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