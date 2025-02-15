Хочу, щоб він побачив це все, – Зеленський запропонував Келлогу поїхати з ним на фронт

Володимир Зеленський переконаний, що США повинні краще розуміти все, що відбувається на війні проти України. Саме тому президент готовий поїхати з спецпредставником Кітом Келлогом на фронт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.

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Зеленський хоче відвідати фронт з Келлогом

Володимир Зеленський зауважив, що американській стороні потрібно зрозуміти реалії російсько-української війни. Не під чиїмось впливом, а побачити це на власні очі.

Зробити все, щоб знайти можливість, час бути ближчим до фронту. Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим. Для мене важливо, щоб він все побачив,

– сказав президент.

Так, Зеленський хоче, аби Кіт Келлог мав доповідь від військових, щоб він зустрівся з головкомом Олександром Сирським і, можливо, з командирами бригад. Президент хоче, аби ніхто нічого не нав'язував американському дипломату, а він просто це прожив. На думку гаранта, для Келлога, як для військового, така поїздка буде важливою, адже це інша війна.

"Він побачить наслідки у цивільному світу, де все виглядає не дуже цивільно через ракетні удари, у військовому напрямку. І після я хочу, аби він привіз це президенту Трампу", – вказав президент.