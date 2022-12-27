Хто здається Україні у полон та скільки звернень вже надійшло до "Хочу жить"
В Україні діє державна програма "Хочу жить", в рамках якої російські військовослужбовці можуть здатися в полон. В день Україна приймає приблизно 70 – 100 таких звернень.
Від початку вересня, з моменту старту проєкту "Хочу жить", в Україну надійшло близько 4,5 тисячі звернень від росіян щодо добровільної здачі в український полон. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко, пише 24 канал.
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Хто переважно здається в полон
За словами Віталія Матвієнка, до програми звертаються різні росіяни: родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували, вже мобілізовані та ще не мобілізовані. Також є звернення від кадрових військових Росії.
Основна вікова категорія тих, хто здається в полон: 20 – 35 – 40 років. Старші звертаються рідше.
Як проходить процедура здачі в полон
- На першому етапі військовослужбовець або мобілізований має залишити всю інформацію про себе в чат-боті.
- Потім, коли росіянина відправляють в Україну, там він знову зв'язується з представниками. Окрім чат-бота, він може вже зателефонувати.
- Окупант повинен надати всю інформацію, де хоче здатися, чи він такий один, чи їх ціла група.
- Потім ця інфа надається спецпідрозділам, які вже забезпечують безпечний вихід такого військовослужбовця і далі його передають в місця постійного перебування.
Всі російські військовослужбовці, які добровільно здаються, оформлюються нашою стороною як ті, що були взяті в полон під час бою. Це гарантує таким полоненим, після того, як вони повернуться в Росію, що їх не переслідуватимуть, і зберігатимуться усі виплати,
– сказав речник.
При цьому, ті, хто здаються в полон, самі вирішують, чи бажають повернутися назад через в обмінний фонд чи після перемоги України над Росією. Україна обов'язково перевіряє, чи причетний конкретний військовослужбовець до воєнних злочинів. Якщо він "чистий", то може попросити прихисток в України або країнах Європи.