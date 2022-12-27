Хто здається Україні у полон та скільки звернень вже надійшло до "Хочу жить"

В Україні діє державна програма "Хочу жить", в рамках якої російські військовослужбовці можуть здатися в полон. В день Україна приймає приблизно 70 – 100 таких звернень.

Від початку вересня, з моменту старту проєкту "Хочу жить", в Україну надійшло близько 4,5 тисячі звернень від росіян щодо добровільної здачі в український полон. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко, пише 24 канал.

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Хто переважно здається в полон

За словами Віталія Матвієнка, до програми звертаються різні росіяни: родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували, вже мобілізовані та ще не мобілізовані. Також є звернення від кадрових військових Росії.

Основна вікова категорія тих, хто здається в полон: 20 – 35 – 40 років. Старші звертаються рідше.

Як проходить процедура здачі в полон

На першому етапі військовослужбовець або мобілізований має залишити всю інформацію про себе в чат-боті.

Потім, коли росіянина відправляють в Україну, там він знову зв'язується з представниками. Окрім чат-бота, він може вже зателефонувати.

Окупант повинен надати всю інформацію, де хоче здатися, чи він такий один, чи їх ціла група.

Потім ця інфа надається спецпідрозділам, які вже забезпечують безпечний вихід такого військовослужбовця і далі його передають в місця постійного перебування.

Україна враховує те, що Росія посилила відповідальність за добровільну здачу в полон.

Всі російські військовослужбовці, які добровільно здаються, оформлюються нашою стороною як ті, що були взяті в полон під час бою. Це гарантує таким полоненим, після того, як вони повернуться в Росію, що їх не переслідуватимуть, і зберігатимуться усі виплати,

– сказав речник.

При цьому, ті, хто здаються в полон, самі вирішують, чи бажають повернутися назад через в обмінний фонд чи після перемоги України над Росією. Україна обов'язково перевіряє, чи причетний конкретний військовослужбовець до воєнних злочинів. Якщо він "чистий", то може попросити прихисток в України або країнах Європи.