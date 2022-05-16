Хочуть мати аргументи на переговорах, – Веніславський назвав стратегічну мету Росії

Путін завжди намагається створити якісь проблемні ділянки на фронті, щоб потім цим маніпулювати та мати аргументи на переговорах. Проте наразі в окупантів не дуже є успіхи у війні проти України.

Про це 24 каналу сказав представник президента в КСУ та депутат Федір Веніславський.

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Він розповів, що наразі окупанти намагаються закріпитися на Луганщині та Донеччині.

"На Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському напрямках ворог інтенсивно веде обстріл наших територій, але говорити про те, що вони досягли якихось успіхів, рано. Наші ЗСУ цю ситуацію тримають під контролем, тому істотних загроз немає", – сказав він.

Веніславський запевнив, що стратегічна мета росіян, про яку вони думають з початку другої фази наступу, – це оточення нашого угруповання об'єднаних сил.

За його словами, це була їхня мета, щоб продемонструвати свою “перемогу” і мати можливість для самих росіян показувати "здобутки" і мати аргументи на переговорах, щоб тиснути на нашу делегацію.

Це Путін звик робити ще з 2014 року – зокрема, створював спочатку проблемні ділянки на фронті, а потім ними змушував українське керівництво йти на поступки. Зараз ця методика не змінилася, але з початку повномасштабного вторгнення в нього не було підстав для таких дій,

– пояснив Веніславський.

Які цілі Росії на Донбасі

Депутат каже, що весь Схід України окупанти не можуть захопити.

"В них немає ні спроможностей, ні навіть рішучості до таких дій. Бо наші сухопутні сили на Харківщині продемонстровували, що село за селом звільнять нашу землю, і окремі підрозділи вже вийшли до державного кордону", – відповів він.

А щодо Донбасу, то там головна мета ворога – це повна окупація Донецької та Луганської областей. І завершення дій на Півдні України – їм, зокрема, потрібні Херсонська та Запорізькі області для забезпечення сухопутного коридору до Криму,

– підтвердив Веніславський.

Він вважає, що самі ці цілі намагаються досягти окупанти. "Безперечно Луганська та Донецька області – для них пріоритет №1. Просто ті темпи, які вони демонструють, точно не на користь Росії, і результатів, які вони очікували, не мають, це очевидно", – додав депутат.

Він сказав, що наразі на південному напрямку окупанти будують укріплення, щоб там наші ЗСУ не могли швидко звільнити територію.

Веніславський: Стратегічна мета Росії незмінна



До слова, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що лише 10% території області перебувають під контролем українського уряду. Це Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також села та містечка громад, околиці Рубіжного, Гірська громада, територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут. Решту, на жаль, захопили окупанти.

Зауважимо, що з 2014 року ворог контролював лише 30% території Луганщини. Гайдай вважає, що Збройні Сили України обрали правильну стратегію, адже вони відступили, щоб не розтягувати лінію фронту.

Додамо, що лише 15 травня загарбники атакували на Сході України 38 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, школи та мечеть. Загалом під удар потрапили 77 об'єктів, з яких понад 60 – житлові будинки.

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