Хочуть мобілізувати побільше "гарматного м'яса", – Веніславський про "Юнармію"

Росія хоче залучати до бойових дій членів "Юнармії" – юнаків, яким тільки виповнилось 16 років. Крім того, Кремль прагне мобілізувати цивільних українців, які мешкають в ОРДЛО.

Такі дії Росії є черговим елементом гібридної війни. Про це в ефірі 24 каналу заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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На його думку, з одного боку – це справді елемент гібридної війни. Однак з іншого – росіяни просто вдаються до абсурдних дій, щоб мати перевагу у живій силі.

Росіяни намагаються будь-яким чином мобілізувати максимальну кількість "гарматного м'яса" для того, щоб мати хоч якусь перевагу над Збройними Силами України,

– зазначив Веніславський.

Він пояснив, що росіяни хочуть залучати неповнолітніх зокрема для того, аби переконувати росіян і українців, які залишись на тимчасово окупованих територіях, нібито вони борються з нацизмом.

Російська влада прагне викликати у власного народу ненависть до українців, як наголосив нардеп.

Веніславський про масову мобілізацію ворогів: дивіться відео