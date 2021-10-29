Хочуть помститися за Крим, – Кошарна про припинення постачання енергетичного вугілля з Росії

Росія припинить постачання енергетичного вугілля в Україну. Водночас коксівного – це не стосується. Дії Кремля можуть бути помстою за Кримський півострів.

У Росії на меті – елементи гібридної війни. Про це в ефірі 24 каналу розповіла членкиня Колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна.

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Кремль очікує внутрішніх бунтів

"Це енергетичне вугілля. Зрозуміло, що вони хочуть робити блокаду. Просто помститись за Крим, в який свого часу ми перестали постачати електроенергію", – сказала Ольга Кошарна.

За словами членкині Колегії Державної інспекції ядерного регулювання, коксівне вугілля застосовують для металургії.

Для Росії завжди геополітичні цілі були важливіші за гроші. Вона ніколи не виходитиме з економічних міркувань, а буде – зі своєї геополітичної імперської логіки. Ольга Кошарна Членкиня Колегії Державної інспекції ядерного регулювання

Вона додала, що наразі Кремль, ймовірніше за все, очікує внутрішніх бунтів для того, щоб розгойдувати ситуацію всередині України.

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Зупинення постачання енергетичного вугілля: коротко