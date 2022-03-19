Хочуть солодкого і покурити, – Денісова про 19-річних військовополонених Росії
Джерело:Телеканал "Дом"
Сьогодні, 19 березня, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала СІЗО, в якому перебувають російські військовополонені.
Омбудсменка поділилася подробицями зустрічі із військовополоненими збройних сил Росії.
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Я побачила 19-річних маленьких хлопчиків. Вони хочуть солодкого. Вони хочуть покурити. Коли я питаю, чому ви опинилися на нашій землі, вони розгублено не можуть відповісти, оскільки вони йшли "кудись", а за підсумком побачили українську прапор,
– повідомляє Денисова.
Також вона повідомила, що 23 із 33 російських військовослужбовців, яких вона побачила сьогодні, самі здалися в полон. Все через те, що не бачили сенсу в розпочатій Путіним війні. Дехто склав зброю через небажання бути вбитими під обстрілами.
Денісова додала, що для полонених Україна виявилась зовсім іншою, аніж про яку їм розповідали на телебаченні.
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