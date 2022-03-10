Хочуть вбити у людях надію, – Кулеба про Росію

10 березня міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Сергій Лавров обговорювали ситуацію в Україні. Зокрема, необхідність організації гуманітарних коридорів і початку режим тиші на добу.

Кулеба почув, що припинення вогню прив’язане Росією до вимог, які раніше висунув Путін до України. Тож наш міністр наголосив, що Україна не здалася, не здається та не здасться. Наша країна буде самовіддано захищати нашу землю та людей від агресії, передає 24 канал.

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Кулеба закликав припинити воєнний злочин

Водночас Дмитро Кулеба наголосив на тому, що Росія намагається всіма силами вбити в людях надію. Зокрема, вона робить це, блокуючи гуманітарні коридори.

Це має припинитися. Це воєнний злочин. І кожен з них – співучасник. Я надіюся, що міністр Лавров обговорить сьогоднішню зустріч з колегами з російського уряду, з російської армії. І що він почув прохання тисяч мирних українців,

– наголосив Кулеба.

Зокрема він вкотре згадав про Маріуполь, який зараз страждає від справжньої гуманітарної катастрофи.

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