У ході оборони Енергодару особовий склад Нацгвардії зазнав втрат: кількість уточнюється

Вчора ввечері, 3 березня, ворог активно намагався пройти до об'єктів Запорізької АЕС.

Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів на позиціях, де була Національна гвардія України.

Важливо На Запоріжжі ворог наступає, але лишає техніку та здається у полон

Внаслідок чого відбулося загоряння приміщень. Попри це, ворог продовжив стріляти в напрямку станції. Під ранок вдалося частково локалізувати пожежу.

"У особового складу Національної гвардії України маються втрати та поранені. Інформація уточнюється щодо кількості", – додали в МВС України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Допис МВС України

Інформація щодо російського вторгнення

Вчора із шостої години вечора ворог активно продовжив спроби пройти до об'єктів Запорізької АЕС.

Після опівночі почалися активні обстріли наших позицій які охороняла та обороняла Національна гвардія України. Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів.

Внаслідок чого відбулося загорання приміщень.

На базі Запорізької атомної електростанції виникла пожежа адміністративного приміщення та навчально-тренувального корпусу від обстрілів окупантами. Незважаючи на це, ворог продовжив стріляти в напрямку станції. Допустити підрозділи ДСНС до гасіння пожежі вдалося лише під ранок і частково локалізувати пожежу.

Біля енергодару зосереджено біля 90 одиниць техніки, підрозділи кадирівців, які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах.

У особового складу Національної гвардії України маються втрати та поранені. Інформація уточнюється щодо кількості.

Представники станції заявляють, що наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.

Було відключено один блок.