Ходять у жіночих лосинах: в окупантів на Харківщині проблеми із забезпеченням

Харківський напрямок став одним із тих, який росіяни відкрили для себе під час повномасштабного вторгнення в Україну. ЗСУ вдалося звільнити чимало сіл від окупантів.

В окупантів на Харківщині проблеми із забезпеченням

Втім, це стосується не всіх населених пунктів. Так, Борівська селищна територіальна громада поки перебуває під тимчасовою окупацією російських військ. Однак, здається, вже зовсім скоро українські захисники витіснять ворога з цієї території.

Головне Ракетний удар по Рівненщині та 28 850 знищених окупантів: основне за 87 день війни

Річ у тім, що російські військові мають серйозні проблеми із забезпеченням. Місцеві бачили "асвободітєлєй" в гумових капцях і жіночих лосинах. Просто уявіть цю картинку. Очевидно, "друга армія світу" вже почала страждати від санкцій, запроваджених на їхню країну.

Так, за оперативною інформацією Борівської селищної громади, контингент російських військових дуже різний. Деякі угруповання викликають подив і навіть сміх.

Наприклад, підрозділ, який "квартирується" у Радьківському клубі біля Бахтина, має настільки бідне забезпечення, що їхні вояки ходять у заношеному домашньому одязі, деяких чоловіків бачили навіть у жіночих лосинах, а замість берців носять галоші чи гумові капці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що живуть окупанти в закладах соціальної інфраструктури та деяких будинках місцевих мешканців.

Яка ситуація в громаді

Загалом відносно спокійно, бойові дії не ведуться.

Мобільного зв'язку та інтернету немає, гостро не вистачає ліків. Також немає можливості зняти готівку.

Виїхати з окупації на територію, підконтрольну українській владі, наразі неможливо, оскільки окупанти повністю закрили блок-пости на в'їзд і на виїзд.

Росіяни знищили Дім культури в Лозовій: що відомо

Російська армія 20 травня близько 15:00 завдали ракетного удару по центру Лозової, що в Харківській області. Унаслідок обстрілу постраждало 8 людей, частина з яких досі в лікарні. Серед постраждалих також була 11-річна дівчинка.

Олег Синєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації, заявив, що дві ворожі ракети вдалося відбити. Втім, на жаль, одна з них все ж влучила в місце призначення. Ним, зокрема, став Будинок культури.

При цьому постраждали багатоповерхівки, які розташовані поруч. До слова, Синєгубов переконаний, що російські окупанти навмисно цілилися у культурну пам'ятку.

Водночас Юрій Кушнір, секретар міської ради Лозової, заявив, що досі не розпочався розбір завалів, а пошкодження Будинку культури дуже значні.

За попередніми висновками експертів, Будинок культури можна відновити – це коштуватиме 1 мільярд гривень.

Зверніть увагу – у США заявили, що Україна виграла битву за Харків: дивіться відео