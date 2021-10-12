За прогнозами синоптиків, дощ має закінчитися вночі 14 жовтня. Про погіршення погодних умов розповіли зранку 12 жовтня. Через прихід циклону Крістіан температура знизиться на 2 градуси.

Актуально Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на 12 жовтня

Погода 12 жовтня

За даними Укргідрометцентру, 12 жовтня вдень розпочнуться дощі. Температура повітря становитиме 13 – 15 градусів тепла. Упродовж всього дня буде хмарно.

Вітер – східний, від 5 до 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на Одещині 12 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру

Погода 13 жовтня

В Одесі та області 13 жовтня впродовж усієї доби падатиме сильний дощ. Вночі місцями очікують зливи. Вітер – 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 9 – 11 градусів тепла. Удень всього +11 – +13 градусів. 14 жовтня погода значно покращиться.



Прогноз погоди на 13 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру

Погода в Одесі 12 жовтня / Дані Windy.com