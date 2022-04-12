Холодний розум рятує всіх: для чого ворожі спецслужби розігнали зраду про деблокаду Маріуполя

Сили інформаційно-психологічних спецоперацій Росії існували та вдосконалювались десятками років. Маючи величезний досвід та необмежене фінансування, ворожі експерти постійно та, на жаль, вкрай дієво, атакували інформпростір України. З початком широкомасштабного вторгнення випадки таких нападів суттєво почастішали.

Як стверджують експерти, Росія завжди використовувала принцип "розділяй та володарюй". Оскільки людей, які згуртувалися проти спільного ворога, набагато важче подолати, аніж роз'єднане суспільство. Тому ворожі спецслужби дуже грамотно використовували наратив про трьох гетьманів, сіючи розбрат серед і політиків, і населення, і військових.

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Пропаганда, діяльність відверто проросійських телеканалів та сайтів, використання мережі ботів та колишніх посадовців, які мають вагу в суспільстві, призвела до того, що українці перестали довіряти владі та журналістам. Росіяни змогли зробити так, що у погані новини, подані від неперевірених джерел, більш охоче сприймаються за правду, аніж виважена та перевірена інформація.

Найкраща ІПСО робиться руками свідомих українців

Російські спецслужбісти цілком розуміються на тому, як робити інформаційно-психологічні спецоперації. Вони б'ють по тому, що є найболючішим серед населення. Згадати лише бої під Зеленопіллям, коли загарбники ударили по позиціях ЗСУ. Соцмережами одразу почали ширити не підтверджені дані про військових, "яких кинули напризволяще". Це призвело до пікету з боку родичів бійців 24-ї механізованої бригади біля військкомату та в/ч у Яворові.

Звісно, рідних солдатів можна зрозуміти. Їх нема в чому звинувачувати, однак саме росіяни створили настільки напружену з психологічного боку ситуацію, яка призвела до подібних акцій.

Крім того, треба сказати про Іловайську трагедію, коли десятки тисяч українців чинили тиск на військово-політичне керівництво України для порятунку батальйону "Донбас", який опинився у загрозливій ситуації. Абсолютно точно, що у Генштабі не діяли через примус суспільства, але направлення до цього міста великої кількості підрозділів призвело до значного ускладнення ситуації на фронті та до оточення бійців Нацгвардії, ЗСУ та добробатів. І навіть через роки після трагедії чимала кількість українців вірить у те, що "керівництво зливало патріотів". Російські сили ІПСО провели неабияку роботу, аби ця фраза відклалася на підкірці у багатьох цілком свідомих людей.

Росіяни усвідомлювали, що найкраща психологічна спецоперація робиться саме руками українців, що достатньо підкинути певний наратив, аби люди самі його розповсюджували.

Заклики деблокувати Маріуполь за будь-яку ціну допомагають росіянам

Після провалу наступу Росії на Київщину, Сумщину та Чернігівщину спецслужби РФ зрозуміли, що настав зручний час для розколу українців. При цьому найгарячішою та найболючішою точкою для всього суспільства став Маріуполь, де чинять героїчний супротив бійці "Азову" та морські піхотинці.

Росіяни почали знімати та ширити відео з нібито "полоненими бійцями ЗСУ", якими виявилися перевдягнені мобілізовані. Подавалося це, ніби "герої-морпіхи залишилися без боєкомплекту та їжі, та змушені були здатися". Згодом саме росіяни запустили флешмоб про "Офіс Президента зливає Маріуполь", почали створювати картинки із закликами про деблокаду міста за будь-яку ціну. Це все залюбки почали розповсюджувати патріотично налаштовані українці, яким болить доля цивільних та військових, що опинилися в оточеному місті. Ввечері 11 квітня, коли бійці "Азову" повідомили про те, що проти них застосували хімічну зброю, навіть дорослі чоловіки у різних чатах панічно писали про те, що "до ранку "Азова" вже не буде". Скоріш за все, росіяни насправді використали щось із забороненого конвенціями, але зробили це вони для двох речей:

перевірки червоних ліній з боку країн Заходу;

продовження психологічного стану всіх українців.

Жоден заклик до дій з боку військового керівництва, поширений у соцмережах, ніяк не наближає надходження допомоги "азовцям" і морпіхам. Натомість ледве не кожен подібний пост про Маріуполь одразу викликає навалу ботів, які допомагають українцям повірити у зраду.

Насправді ж всі генерали, включаючи головнокомандувача Валерія Залужного, займаються вирішенням проблеми Маріуполя. Цю роботу не можна побачити, сидячи на дивані. Вона є прихованою як від ворога, так і від більшості українців. Крім того, самі герої та оборонці портового міста не збираються здаватися та кажуть, що вірять у військово-політичне керівництво України.

Дивіться відео звернення оборонців Маріуполя:

Тож, зараз ми всі спостерігаємо за важкою ситуацією на гарячій точці війни, коли холодний розум може врятувати всіх, адже довіра до Генштабу має зберігатися, а тиск суспільства, який ні до чого не призведе, лише допомагає росіянам сіяти розбрат.