Холодноярівці показали, як у полі горять танки російських окупантів
Джерело:93-тя ОМБр Холодний Яр
Українські захисники показали, як горить ворожий танк, який насмілився вдертися на вільну та незалежну Україну. Палає красиво.
Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як працює інша людина та як горить російський танк в українському полі. Наші військові показали кадри, на яких видно техніку ворога у вогні.
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Хлопці служать у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Щодня військовослужбовці майстерно та професійно вражають ворога та відправляють російських загарбників у пекло.
Противник не сховається від пильного ока української армії. Маленькими кроками Україна йде до великої перемоги, завдяки нашим мужнім, хоробрим та відданим військовим.
На рахунку у росіян мінус один танк.
Український захисник показав фотографію палаючого танка / фото "Холодний Яр"
Російський танк у вогні / фото "Холодний Яр"
Всім хто прийшов на вільну українську землю її "асвабаждать" помре на ній або згорить разом зі своєю технікою. Українці раз і назавжди покажуть росіянами, що ми ніякі не "братні народи" і нічого спільного в нас немає.
Ворожі танки в українському полі / фото "Холодний Яр"