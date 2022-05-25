Холодноярівці показали, як у полі горять танки російських окупантів

Українські захисники показали, як горить ворожий танк, який насмілився вдертися на вільну та незалежну Україну. Палає красиво.

Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як працює інша людина та як горить російський танк в українському полі. Наші військові показали кадри, на яких видно техніку ворога у вогні.

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Хлопці служать у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Щодня військовослужбовці майстерно та професійно вражають ворога та відправляють російських загарбників у пекло.

Противник не сховається від пильного ока української армії. Маленькими кроками Україна йде до великої перемоги, завдяки нашим мужнім, хоробрим та відданим військовим.

На рахунку у росіян мінус один танк.

Український захисник показав фотографію палаючого танка / фото "Холодний Яр"

Російський танк у вогні / фото "Холодний Яр"

Всім хто прийшов на вільну українську землю її "асвабаждать" помре на ній або згорить разом зі своєю технікою. Українці раз і назавжди покажуть росіянами, що ми ніякі не "братні народи" і нічого спільного в нас немає.

Ворожі танки в українському полі / фото "Холодний Яр"