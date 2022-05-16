Холодноярівці показали, як "випаровують" російські танки під Ізюмом: промовисте відео
Джерело:Оперативне командування "Схід"
Українські захисники з Холодноярівської бригади продовжують знищувати техніку окупантів на Харківщині. Цього разу під роздачу потрапили танки загарбників - від ворожої техніки залишилися лиш уламки.
В оперативному командуванні "Схід" оприлюднили потужне відео, на якому холодноярівці на Харківщині розтрощили чергову партію російських танків.
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На Ізюмському напрямку українські воїни ефективно нищать ворожу техніку. Блискучі атаки бійців Збройних Сил України вдалося зафіксувати на відео – російські танки злітають у повітря від потужних ударів українців.
Холодноярівські бійці трощать російську техніку під Ізюмом: дивіться відео
Так 93-тя ОМБр Холодний Яр випаровує російські танки під Ізюмом,
– прокоментували потужні атаки в оперативному командуванні "Схід".
Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні
За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців та втрачають вже більше людей з кожним днем.
Станом на 15 травня, російські окупанти вже втратили:
- 27700 осіб;
- 1228 танків;
- 2974 бойових броньованих машин;
- 577 артилерійських систем.
- 195 реактивних систем залпового вогню;
- 89 засобів протиповітряної оборони;
- 200 літаків;
- 165 гелікоптерів;
- 427 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;
- 97 крилатих ракет;
- 13 кораблів та катерів;
- 2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 42 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках – там українські захисники змусили окупантів страждати найбільше.
Втрати російських окупантів за добу
Лише за минулу добу російські загарбники втратили приблизно 300 бойовиків, 8 танків, 16 бронемашин та 22 артилерійські системи. Крім того, українські бійці збили 1 ворожий гелікоптер та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
За минулу добу росіяни втратили 2 крилаті ракети, які оперативно збили українські військові, та 14 одиниць автомобільної техніки – включно з автомобільними цистернами.
Дані щодо втрат росіян уточнюються – через активні бойові дії у гарячих точках не можна до кінця точно вести статистику.
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