Холодноярівці показали, як "випаровують" російські танки під Ізюмом: промовисте відео

16 травня 2022 , 18:20
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Джерело:

Оперативне командування "Схід"

Українські захисники з Холодноярівської бригади продовжують знищувати техніку окупантів на Харківщині. Цього разу під роздачу потрапили танки загарбників - від ворожої техніки залишилися лиш уламки.

В оперативному командуванні "Схід" оприлюднили потужне відео, на якому холодноярівці на Харківщині розтрощили чергову партію російських танків. 

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На Ізюмському напрямку українські воїни ефективно нищать ворожу техніку. Блискучі атаки бійців Збройних Сил України вдалося зафіксувати на відео – російські танки злітають у повітря від потужних ударів українців. 

Холодноярівські бійці трощать російську техніку під Ізюмом: дивіться відео 

Так 93-тя ОМБр Холодний Яр випаровує російські танки під Ізюмом,
– прокоментували потужні атаки в оперативному командуванні "Схід". 

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців та втрачають вже більше людей з кожним днем.

Станом на 15 травня, російські окупанти вже втратили:

  • 27700 осіб;
  • 1228 танків;
  • 2974 бойових броньованих машин;
  • 577 артилерійських систем.
  • 195 реактивних систем залпового вогню;
  • 89 засобів протиповітряної оборони;
  • 200 літаків;
  • 165 гелікоптерів;
  • 427 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;
  • 97 крилатих ракет;
  • 13 кораблів та катерів;
  • 2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках – там українські захисники змусили окупантів страждати найбільше.

Втрати російських окупантів за добу 

Лише за минулу добу російські загарбники втратили приблизно 300 бойовиків, 8 танків, 16 бронемашин та 22 артилерійські системи. Крім того, українські бійці збили 1 ворожий гелікоптер та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 

За минулу добу росіяни втратили 2 крилаті ракети, які оперативно збили українські військові, та 14 одиниць автомобільної техніки – включно з автомобільними цистернами. 

Дані щодо втрат росіян уточнюються – через активні бойові дії у гарячих точках не можна до кінця точно вести статистику. 

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Автор: Ярослава Прадід