Холодноярівці потребують позашляховиків для виконання бойових завдань

Окрема механізована бригада ЗСУ "Холодний Яр" потребує позашляховиків та бусів для захисту України. Також холодноярівцям можна допомогти фінансово.

Позашляховики холодноярівцям потрібні бажано дизельні. Про це вони офіційно повідомили на своїй сторінці у фейсбуці 11 березня.

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Захисники зазначають, що "великий супротив потребує великих ресурсів".

93-й бригаді Холодний Яр для виконання бойових завдань потрібні позашляховики, бажано дизельні, а також буси,

– мовиться у повідомленні.

Фінансову допомогу можна перерахувати на картку: 4149 4993 7285 0428.

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