Холодова виключили зі "Слуги народу": партію чистять від людей, які себе дискредитували

До Верховної Ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Його вирішили виключити зі "Слуги народу".

Про це розповіла голова партії Олена Шуляк. Вона вже підписала відповідне розпорядження.

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Холодова виключили зі "Слуги народу"

Шуляк процитувала слова президента Володимира Зеленського з його нещодавнього звернення: "Якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине".

Підтримую цю думку і від себе додам: якщо такі люди знайдуть в собі сміливість піти самі – держава від них відпочине також,

– наголосила голова партії.

Вона додала, що всі депутати "Слуги Народу" в містах та селах повинні:

сповідувати нульову толерантність до корупції,

не зраджувати виборців,

не поступатися навіть у найменшому незалежністю та суверенітетом своєї країни,

не відхилятися від курсу.

"Війна показала: дехто використав можливість потрапити під ім'ям президента до влади, а потім зухвало знехтував інтересами людей. Партія "Слуга Народу" не раз демонструвала, що нам не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати наші принципи та цінності. Тому зайняли лідерську позицію в питанні очищення команди від людей, які себе дискредитували", – заявила Шуляк.

За її словами, ця робота ведеться і на центральному, і на місцевому рівнях:

з партії виключають тих, хто знівелював інтереси держави,

таких осіб позбавляють посад в осередках.

"Також наголошу: люди, які не в змозі захищати інтереси держави та її громадян, не повинні просто чекати на покарання. Вони повинні самостійно складати повноваження вже зараз. Тому закликаю всіх, хто нівелює цінності країни, залишити мандати та звільнити місця для тих, хто хоче і буде працювати", – підсумувала голова партії.

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Холодов складає повноваження нардепа

До Верховної Ради України 31 липня надійшла заява від народного депутата України Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата України.

Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні,

– зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Варто зауважити, що за інформацією "Схеми", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради та не голосує.

Нардеп перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також за кордоном він розбудовує сімейний бізнес – дружина Холодова стала співвласницею салону краси у Відні.

Дружина Холодова Катерина Шаховська є кумою одіозної Оксани Марченко – дружини Віктора Медведчука, кума кремлівського диктатора Владіміра Путіна.