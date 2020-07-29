На Донбасі режиму припинення вогню наразі дотримуються з обох сторін. Порушення перемир'я – поодинокі і не носять системного характеру.

Ситуація на Донбасі – контрольована

Ситуація на лінії розмежування – стабільно контрольована. Про це доповів на нараді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, інформує пресслужба Офісу Президента.

Актуально Все залежить від Росії, чи вона дотримається домовленостей, – Зеленський про перемир'я

Від початку дії всеосяжного припинення вогню 27 липня не було жодного пораненого та загиблого, наголосив Хомчак.

Зверніть увагу! У ЗСУ кажуть, що в зоні проведення ООС хворих на коронавірус немає.

У президента обговорили і проведення місцевих виборів

Також на нараді у Володимира Зеленського обговорили підготовку до місцевих виборів в умовах пандемії.

Вочевидь майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів,

– сказав Володимир Зеленський.

У МВС пообіцяли забезпечити достатню кількість правоохоронців під час проведення голосування.

Що відомо про перемир'я на Донбасі