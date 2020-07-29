Хомчак про перемир'я: порушення режиму припинення вогню – несистемні
На Донбасі режиму припинення вогню наразі дотримуються з обох сторін. Порушення перемир'я – поодинокі і не носять системного характеру.
Ситуація на Донбасі – контрольована
Ситуація на лінії розмежування – стабільно контрольована. Про це доповів на нараді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, інформує пресслужба Офісу Президента.
Актуально Все залежить від Росії, чи вона дотримається домовленостей, – Зеленський про перемир'я
Від початку дії всеосяжного припинення вогню 27 липня не було жодного пораненого та загиблого, наголосив Хомчак.
У президента обговорили і проведення місцевих виборів
Також на нараді у Володимира Зеленського обговорили підготовку до місцевих виборів в умовах пандемії.
Вочевидь майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів,
– сказав Володимир Зеленський.
У МВС пообіцяли забезпечити достатню кількість правоохоронців під час проведення голосування.
Що відомо про перемир'я на Донбасі
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень
- За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.
- Станом на 29 липня режим припинення вогню поки дотриманий.