Хомчак назвав 5 стратегічних цілей для досягнення перспективної моделі сил оборони

Руслан Хомчак заявив, що у Збройних силах України продовжується виконання заходів щодо реформування та розвитку нашого війська. За його словами, для цього передбачено 5 стратегічних цілей.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив 12 травня під час свого виступу на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Наші плани щодо подальшого реформування та розвитку Збройних сил ґрунтуються на результатах проведення оборонного огляду, Стратегій національної та воєнної безпеки України. Зазначені заходи реформування враховують найкращі практики та підходи держав-членів НАТО,

– сказав генерал-полковник.

Руслан Хомчак зазначив, що одним із визначальних напрямів розвитку армії є запровадження об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління з дотриманням вимог демократичного цивільного контролю.

"До кінця цього року ми очікуємо, що всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах", – наголосив начальник Генерального штабу.

П'ять стратегічних цілей ЗСУ

У рамках першої стратегічної мети сплановано з'єднати та інтегрувати процеси організації всеохоплюючої оборони України та об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у ЗСУ.

Друга мета передбачає:

укомплектування Збройних сил професійним персоналом;

практичне використання методу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації;

розвиток системи військової освіти і науки, охорони здоров'я та соціального захисту військовослужбовців;

підвищення ролі сержантського і старшинського складу.

Ми передбачаємо, що до 2025 року Збройні сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80 – 90% і військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, 10 – 20%,

– зауважив Руслан Хомчак.

У третю стратегічну мету входить забезпечення ЗСУ, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою технікою. Зокрема планується здійснити:

нарощування ракетного озброєння;

переозброєння на нові і модернізовані зразки ракетно-артилерійського озброєння;

забезпечення сучасними протиповітряними і протиракетними засобами;

розвиток можливостей авіації, в тому числі безпілотної;

нарощування корабельного складу;

переозброєння новою бронетехнікою;

розробку роботизованих систем, безпілотних комплексів, а також систем управління військами та зброєю, зокрема на основі штучного інтелекту.

Четвертим компонентом є розвиток військової інфраструктури, удосконалення об'єднаної логістики, системи медичного забезпечення та забезпечення достатніми засобами і матеріальними засобами.



У межах п'ятої стратегічної мети буде реалізовано досягнення інтегрованих оперативних можливостей сил оборони.

Потенціал стримування планується наростити ракетними комплексами, багатофункціональними пілотними та безпілотними авіаційними комплексами, протиракетними й зенітно-ракетними комплексами середньої дальності тощо,

– підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" Руслан Хомчак заявив, що українська армія перебуває на першому місці серед збройних сил всіх держав-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО.