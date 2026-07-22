Хороша розмова про те, як активізувати дипломатію, – Зеленський про перемовини з командою Трампа

Володимир Зеленський 22 липня поспілкувався зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Розмову із представниками президента США оцінюють позитивно.

Про це повідомив президент України.

Нові деталі розмови України та США

Глава держави описав розмову як "хорошу та важливу". Вона стосувалась того, як активізувати дипломатію, аби наблизити мир, до якого готова Україна.

Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили,

– додав Зеленський.

Президент подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за особисті зусилля заради миру. Також висловив вдячність Дональду Трампу та американському народу за підтримку.

Джерела 24 Каналу повідомляли, що бесіда була хорошою. Зазначається, що вона тривала близько пів години. За цей час сторони обговорили нові пропозиції того, як перезапустити дипломатію.

До слова, ЗМІ повідомляли, що Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США. Він може завітати туди до кінця липня. Там в президента нібито планується участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та двостороння зустріч з американським лідером Трампом.