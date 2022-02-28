З Хорватії до України вже їдуть воювати добровольці

З Хорватії до України вирушають воювати перші добровольці. Вони допомагатимуть нашим захисникам боротися з російськими загарбниками.

Про те, що з Хорватії на допомогу поспішають люди, повідомив репортер хорватського телеканалу Nova TV Іван Чоркало.

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Кількість добровольців наразі невідома. Лише вказали, що це буде "велика група".

За кілька днів до української армії має приєднатися велика група доброволців. Вони мають попередній військовий досвід, сповнені духу та бажання допомогти українській армії",

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликає іноземців брати участь у війні проти Росії.

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