У Хорватії розшукують українців, яких підозрюють у масштабному підпалі суден у порту

Поліція Хорватії розшукує трьох українців, яких підозрюють у підпалі в порту Медулін. Внаслідок підпалу згоріли 35 катерів і яхт.

За інформацією хорватських журналістів, двом з підозрюваних по 25 років, а ще одному — 28. Вони завдали власникам яхт, катерів та лодок матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.

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У Хорватії розшукують трьох українців

Підозрювані наразі не затримані і перебувають у розшуку. За даними правоохоронців, вони вже не перебувають на території Хорватії.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що троє громадян України за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобіль в районі Медуліна, звідки попрямували в напрямку порта Медулін,

– йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Близько 3:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалу.

Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу. Вогонь перекинувся на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем.

Кримінальну справу проти підозрюваних спрямували до відповідної державної прокуратури, яка має видати міжнародний ордер на арешт.