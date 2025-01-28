На Львівщину прибув очільник іспанського МЗС
- Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом на Львівщину.
- Разом з Андрієм Сибігою, Альбарес вшанував пам'ять наших Захисників та Захисниць, які спочивають на Личаківському кладовищі.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у вівторок, 28 січня, приїхав до України з офіційним візитом. Відомо, що чиновник прибув на Львівщину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис іспанського міністра в Х та допис глави Львівської ОВА Максима Козицького.
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Глава МЗС Іспанії прибув в Україну
Про свій приїзд Хосе Мануель Альбарес повідомив на офіційній сторінці в соцмережі X.
Я щойно приїхав в Україну. Три роки несправедливої і невиправданої війни. Ми маємо зробити цей рік мирним. Справедливий мир, який гарантує суверенітет і свободу українців. Іспанія їх у цьому підтримує,
– написав Альбарес.
У Львівській ОВА повідомили, що Хосе Мануель Альбарес Буено, а також глава МЗС України Андрій Сибіга прибули з робочим візитом на Львівщину та насамперед вшанували пам'ять наших Захисників та Захисниць, які спочивають на Личаківському кладовищі.
Сеньйор Альбарес Буено висловив співчуття рідним загиблих у poсійсько-українській війні і наголосив, що Іспанія надалі буде послідовно підтримувати нашу державу, вказали в ОВА.
На Львівщину прибув глава МЗС Іспанії / Фото Максима Козицького