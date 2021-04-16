Хотіла змінити прізвище: СБУ затримала ексчиновницю з окупованої Луганщини

Служба безпеки України затримала колишню чиновницю з Довжанська, що в окупованій Луганській області. Вона хотіла змінити прізвище та переїхати жити на підконтрольну українській владі територію.
Джерело:СБУ
Жінка намагалась в'їхати в Україну через пункт пропуску "Мілове". Там її затримали.
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У чому підозрюють ексчиновницю
СБУ встановила, що жінка перебувала на посаді керівниці управління окупаційної адміністрації у 2015 – 2019 роках. Вона поширювала проросійську пропаганду та організовувала агітаційні заходи.
З 2015 року колаборантка перебуває у розшуку за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації.
Що загрожує жінці
Наразі для неї готують повідомлення про підозру. Її можуть ув'язнити на термін від 5 до 10 років.
Зауважимо, співробітники СБУ у квітні затримали чоловіка, який в 2015 році брав участь в протиправній діяльності так званого "міністерства державної безпеки" на Луганщині. Однак у 2016 році він влаштувався адміністратором до сервісного центру МВС в Херсонській області.
Затримана колаборантка / Фото СБУ