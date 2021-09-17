Хотіла зробити гарне селфі: в Іспанії українка зірвалася у прірву
Джерело:Murcia Today
Туристка з України ледь не загинула під час відпочинку на іспанському курорті. 26-річна дівчина хотіла зробити селфі, але випадково впала у прірву.
Інцидент стався 14 вересня близько о 19:00 за місцевим часом.
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Українка перелізла через бильця, аби зробити селфі на тлі пляжу Леванте. Однак втратила рівновагу й впала у прірву. Очевидці викликали екстрені служби.
Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані й отримала серйозні травми під час падіння.
В якому стані українка
Відомо, що вона отримала серйозні травми під час падіння. Її одразу евакуювали до порту Бенідорм для подальшої реанімації. Після цього її доставили до лікарні в Аліканте. За останніми даними, постраждала продовжує перебувати у лікарні. Наразі більше подробиць про її почуття немає.Зверніть увагу! Інколи люди наражають себе на смертельну небезпеку заради гарних фото в інтернеті. До прикладу, брат і двоє сестер із Британії вирішили перечекати негоду під деревом і зробити кілька фото. Під час одного знімку поблизу вдарила блискавка: вони опинилися в лікарні.