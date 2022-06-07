"Хотіли захопити за три дні": окупантам стало жарко у зимовій формі в українському степу

Плани російських окупантів щодо швидкого захоплення України провалилися вже давно. Ворог вирішив внести корективи у напрямках наступу, а от у спорядження свого "гарматного м'яса" – ні.

Російським окупантам дошкуляють не лише наші мужні захисники та захисниці, а також героїчний народ. Сама природа України бунтує проти загарбників та робить усе, щоб під ними горіла земля. В буквальному сенсі.

Читайте також ЗСУ знищили окупанта, який міг бути причетний до розстрілів на Майдані

Окупанти почали "горіти" від спеки

Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів. У них немає абсолютно жодного "переможного" настрою – лише пригнічення та страх.

Один з росіян бідкається на те, що обіцяної ротації не відбулося. Воно й не дивно – ЗСУ ліквідували вже понад 30 тисяч окупантів, і стати просто ще однією цифрою цього шаленого показника росіяни вже бояться.

Втім, російська армія страждає не лише від браку ротації та великих втрат, а й від спеки. Вони прийшли "швидко захоплювати Україну", але щось пішло не за планом, і тепер наше жарке літо почало робити свій внесок у нашу перемогу.

В нас тут така спека почалася, постачання води припинилося, без води сидимо. Всі морально пригнічені. Форма яка була, така й залишилася,

– бідкається окупант.

Що ж, якби в російських окупантів була б бодай крапля здорового глузду, то вони б зрозуміли, що в Україні їх чекає лише смерть, а їхнє командування не збирається думати про їхнє забезпечення, адже не вважає доцільним інвестувати в тих, кого вони відправили на вірну смерть.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти зібралися штурмувати Слов'янськ. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ворог вже почав зосереджувати свої сили для атаки.

У Бєлгородській області виникла пожежа на складі для боєприпасів, вибухали снаряди для реактивних систем залпового вогню. Окупанти списали подію на "необачність".

Дивіться відео до теми – крадуть крадене: російські окупанти почали мародерити один в одного те, що вони забрали в українців