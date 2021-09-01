Хотілось більшого, – Чалий про формат візиту Зеленського у Вашингтон

Візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки є насиченим, оскільки передбачає велику кількість зустрічей. Однак він є робочим і не привертає стільки уваги світових ЗМІ.

Про це у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком розповів експосол України в США Валерій Чалий. Він зазначив, що Україна 2 роки не мала візитів до президента США.

До теми У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Байдена: перші заяви президентів

"Володимир Зеленський приїхав до США з робочим візитом. Однак хотілося більшого. Хотілося офіційного", – зазначив Чалий.

Необхідне більше інформаційне поширення

Чалий наголосив, що робочий візит Зеленського не передбачає підходу, коли збираються всі ЗМІ. Тому необхідно працювати над інформаційним поширенням результатів поїздки.

"Невихід до преси – це протокольні речі. Буде спільна заява за результатами зустрічі. Вона письмова", – сказав дипломат.

Читайте також Не корупція, – експосол в США назвав найбільшу проблему України

Однак експосол зазначив, що у 2017 році попри робочий візит до Вашингтона, п'ятий президент Петро Порошенко таки мав спільну з Дональдом Трампом зустріч з журналістами. Це сталось через те, що Трамп хотів сказати американцям щось важливе. Така випадковість дозволила розповісти американським ЗМІ про двосторонні відносини.

"Тут такого зараз не буде. Треба доопрацювати й дати інтерв'ю для ключових американських ЗМІ. Сподіваюсь, що це буде у нашого президента. У нього тиждень перебування у Вашингтоні й Каліфорнії", – розповів дипломат.

Результат залежить від Зеленського

Експосол вважає, що візит Зеленського є відновленням інтенсивності діалогу між Україною та США. Хоч у Байдена з початку президентства вже були зустрічі з главами інших держав, та запрошення Зеленський отримав другим – після Ангели Меркель.

"На жаль, не вдалось зробити цього до зустрічі з Путіним. Це відрізняється від ситуації, яка була б діяльна для нас, але це дає можливість, попри інформаційне тло (Афганістан та питання, які привертають увагу США) відпрацювати повну робочу програму насиченого візиту", – пояснив Чалий.

За його словами, результати візиту залежать від президента Зеленського.

Валерій Чалий у програмі "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Зустріч Байдена та Зеленського: що відомо