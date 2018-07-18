Хотілось бути невидимою, – переможниця шоу "Холостяк" Іванна розповіла про життя після проекту

Романтичне шоу "Холостяк" завершилось, а його учасники вражають все новими деталями життя після проекту. Так, переможниця Іванна Гончарук поділилась історією про те, як вона повернулась до буднів після участі в популярній телепередачі.

Минуло близько 2 місяці з часу фіналу шоу "Холостяк", а його учасники привертають дедалі більшу увагу українців. Зокрема, кількість прихильників фіналісток проекту Іванни Гончарук та Галини Присташ зросла в кілька разів. Тому дівчата активно демонструють деталі свого особистого життя та кар'єри в блогах.

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Переможниця шоу Іванна вирішила розповісти, як вона оговтувалась після завершення програми. Увага прихильників "Холостяка" для дівчини була дещо незвичною, тому інколи вона хотіла просто стати невидимою.

Той період був дуже цікавим... Особливо, насиченими подіями. Мене вже впізнавали на вулицях, навіть в аеропорту. Я із-за цього себе дуже некомфортно почувала. Саме тоді мені хотілось сховатись, бути невидимою. Мені все-таки вдалось "відновитись". Я просто зробила те, чого ніколи не робила – перестала думати і розслабитись,

– відверто зізналась Іванна Гончарук.

Для "відновлення" Іванна обрала сонячну Туреччину, куди подалась у супроводі своїх подруг. Дівчата розважались, куштували смачні страви та насолоджувались відпочинком. Нетривала подорож допомогла переможниці "Холостяка" поглянути на участь у шоу з іншого ракурсу та переосмислити багато речей.

"Це була дуже очікувана поїздка, хоч і незапланована. Вона багато чого розставила на свої місця. Мені так добре не було давно-давно! Тому я вдячна тим крихітним вічним дням", – додала Іванна Гончарук.

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 18 Лип 2018 р. о 1:41 PDT

Нагадаємо, 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Перемогу здобула ніжна та романтична Іванна Гончарук. Водночас емоційна Галина Присташ покинула шоу за крок до перемоги.