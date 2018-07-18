14:55
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Хотілось бути невидимою, – переможниця шоу "Холостяк" Іванна розповіла про життя після проекту

611 Читать новость на русском
Іванна Гончарук – переможниця шоу "Холостяк"
Іванна Гончарук – переможниця шоу "Холостяк" / Обозреватель

Романтичне шоу "Холостяк" завершилось, а його учасники вражають все новими деталями життя після проекту. Так, переможниця Іванна Гончарук поділилась історією про те, як вона повернулась до буднів після участі в популярній телепередачі.

Минуло близько 2 місяці з часу фіналу шоу "Холостяк", а його учасники привертають дедалі більшу увагу українців. Зокрема, кількість прихильників фіналісток проекту Іванни Гончарук та Галини Присташ зросла в кілька разів. Тому дівчата активно демонструють деталі свого особистого життя та кар'єри в блогах. 

Читайте також: Фіналістка шоу "Холостяк" Галина анонсувала участь в престижному конкурсі: деталі

Переможниця шоу Іванна вирішила розповісти, як вона оговтувалась після завершення програми. Увага прихильників "Холостяка" для дівчини була дещо незвичною, тому інколи вона хотіла просто стати невидимою. 

Той період був дуже цікавим... Особливо, насиченими подіями. Мене вже впізнавали на вулицях, навіть в аеропорту. Я із-за цього себе дуже некомфортно почувала. Саме тоді мені хотілось сховатись, бути невидимою. Мені все-таки вдалось "відновитись". Я просто зробила те, чого ніколи не робила – перестала думати і розслабитись, 
– відверто зізналась Іванна Гончарук. 

Для "відновлення" Іванна обрала сонячну Туреччину, куди подалась у супроводі своїх подруг. Дівчата розважались, куштували смачні страви та насолоджувались відпочинком. Нетривала подорож допомогла переможниці "Холостяка" поглянути на участь у шоу з іншого ракурсу та переосмислити багато речей. 

"Це була дуже очікувана поїздка, хоч і незапланована. Вона багато чого розставила на свої місця. Мені так добре не було давно-давно! Тому я вдячна тим крихітним вічним дням", – додала Іванна Гончарук. 

 

Нагадаємо, 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Перемогу здобула ніжна та романтична Іванна Гончарук. Водночас емоційна Галина Присташ покинула шоу за крок до перемоги. 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
сьогодні, 13:00 Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
Тетяна Мартинюк 282
Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
сьогодні, 12:01 Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
Олексій Чибісов 681
В Україні заборонили популярні таблетки для зміцнення кісток
сьогодні, 14:28 В Україні заборонили популярні таблетки для зміцнення кісток
2895
Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
сьогодні, 11:01 Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
519
Відбулася довгоочікувана презентація смартфону Nokia X5: які фішки отримала новинка
сьогодні, 10:32 Відбулася довгоочікувана презентація смартфону Nokia X5: які фішки отримала новинка
1451
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук