Хотіти повторити може тільки божевільний, – Зеленський наголосив, що Путін приречений

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове звернення до 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у. Він наголосив, що Путін – приречений, адже проклятий мільйонами предків.

Зеленський запевнив, що Україна обов'язково переможе у цій цинічній війні, яку розпочала Росія, як і перемогла над нацизмом у Другій світовій, передає 24 канал.

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Кожен 5 українець не повернувся додому

Глава держави нагадав, що наші предки бились за свободу для нас, і перемогли. Тепер же українці б’ються за свою свободу, свободу своїх дітей, а отже обов’язково переможуть.

Ми ніколи не забудемо того, що зробили наші предки у Другій світовій війні, де загинуло понад 8 мільйонів українців, а додому не повернувся кожен 5 громадян. Загалом війна забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей,

– сказав у зверненні президент.

Зеленський наголосив, що Путін – приречений, бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю та гітлерівський режим.

Хотіли повторити 2194 днів війни може тільки божевільний

Ми не кажемо "Можем повторить", бо хотіли повторити 2194 днів війни може тільки божевільний, той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, та копіює все, що робили вони,

– додав Зеленський.

За його словами, Путін уже втратив все, а в Україні зовсім скоро буде два дні перемоги, а в Росії не залишиться жодного.

"Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України", – заявив президент.

Також у своєму зверненні глава держави пояснив, що перемога України гарантована, адже це наша земля. Хтось воює за батюшку-царя чи фюрера, а українці воюють за свою Батьківщину. Володимир Зеленський нагадав, що українці ніколи не воювали проти когось, а лише за себе, свою свободу та незалежність.

Звернення Володимир Зеленського у День перемоги над нацизмом: відео

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов напередодні заявив, що Україна з Росією може підписати лише один єдиний документ. Йдеться про договір, в якому буде зазначена капітуляція агресора у війні. І чим швидше російське військово-політичне командування це зробить, тим більше буде користі для їхньої держави.

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