Хотів попрощатися, а потрапив під обстріл, – в ООС розповіли про загиблого Чепурного

Валентин Чепурний загинув внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині 12 вересня. Він приїхав на місце дислокування бригади, щоб забрати свої документи і попрощатися з друзями.

На момент загибелі воїн був цивільним

Боєць проходив військову службу за контрактом, однак на момент загибелі договір вже закінчився. Про це журналістам 24 каналу розповів керівник пресслужби штабу ООС Віталій Саранцев.

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Чепурний працював у військовій частині за межами проведення Операції Об'єднаних сил. Він приїхав, щоб попрощатися з друзями.

Хотів попрощатися, а потрапив під обстріл. Внаслідок поранення загинув. У звіти не потрапив, оскільки контракт закінчився, а службу він тут не проходив. Тож на момент загибелі вважався цивільним,

– розповів Саранцев.

Що відомо про Валентина Чепурного