Хотів воювати проти росії: білоруський прикордонник під обстрілами перетнув кордон на Волині

білоруський прикордонник незаконно, під обстрілами перетнув кордон зі сторони Волині – його затримали. Виявилось, чоловік порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти російських окупантів.

білоруський прикордонник хотів приєднатись до ЗСУ

Прикордонний наряд одного з підрозділів на Волині затримав чоловіка без документів. Наразі проводиться перевірка, після чого приймуть рішення щодо його подальшої долі.

Деталі В Україні затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув рубіж

Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником з Брестської прикордонної групи, але втік, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти Росії,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

За словами чоловіка, разом з ним вирушили його однодумці, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.

Перевірка триває

Наразі проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийнято рішення щодо його подальшої долі.

Головне про затримання прикордонника-втікача

Інцидент стався 29 червня, але про це стало відомо після публікації рішення суду.

Офіцер матеріального забезпечення Брестської прикордонної групи перетнув кордон поза пунктом пропуску у Волинській області у напрямку Дубок (Білорусь) – Хрипськ (Україна).

Патруль українських прикордонників затримав його та склав акт про порушення за частиною 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд призначив білоруському прикордоннику дві доби арешту з 29 червня. Він також мав сплатити судовий збір у розмірі 496 гривень.

Водночас у Держприкордонкомітеті Білорусі стверджують, що інцидентів за участю прикордонників не було, мовляв, жоден білоруський прикордонник не перетнув кордон з Україною.

До слова, нещодавно трапився схожий випадок. Білоруський військовий втік з частини та вирушив до литовського кордону.

Варто подивитися – лукашенко готується до перевороту в білорусі: відео