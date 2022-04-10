"Хотів землі цієї, то тепер змішайся з нею": азовці показали ліквідованих ворогів

10 квітня 2022 , 12:38
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АЗОВ Маріуполь

Бійці полку "Азов" мужньо тримають оборону в оточеному Маріуполі та успішно ліквідовують російських окупантів.

"Азовці" опублікували нові фото знищених російських солдатів. Звісно, без уточнень, на яких позиціях були окупанти – раніше зайнятих чи наступальних. Важливо інше: вони –  мертві. 

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Така ж доля чекає усіх, хто захоче загарбати нашу землю та відібрати незалежність. 

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею,
– процитували військові слова "Колискової для ворога" від СТАСІК. 


Знищеними будуть усі вороги / Фото АЗОВ Маріуполь


"Азов" знищив окупантів / Фото АЗОВ Маріуполь


Фото вбитих російських солдатів / Фото АЗОВ Маріуполь

До слова, в "Азові" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, бо може стати основним тиловим пунктом постачання. 

Тим часом – окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська