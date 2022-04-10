"Хотів землі цієї, то тепер змішайся з нею": азовці показали ліквідованих ворогів

Бійці полку "Азов" мужньо тримають оборону в оточеному Маріуполі та успішно ліквідовують російських окупантів.

"Азовці" опублікували нові фото знищених російських солдатів. Звісно, без уточнень, на яких позиціях були окупанти – раніше зайнятих чи наступальних. Важливо інше: вони – мертві.

Увага Не плутайте патріотизм і нацизм, – заступник командира "Азову" пояснив, за що вони воюють

Така ж доля чекає усіх, хто захоче загарбати нашу землю та відібрати незалежність.

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею,

– процитували військові слова "Колискової для ворога" від СТАСІК.



Знищеними будуть усі вороги / Фото АЗОВ Маріуполь



"Азов" знищив окупантів / Фото АЗОВ Маріуполь



Фото вбитих російських солдатів / Фото АЗОВ Маріуполь

До слова, в "Азові" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, бо може стати основним тиловим пунктом постачання.

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