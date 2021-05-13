Сервіс Hotline опублікував карту України без Криму: фото

Український онлайн-сервіс Hotline опублікував карту України без тимчасово окупованого півострова. Згодом компанія вибачалися і заявила, що Крим – це Україна.

Увагу суспільства до провокативної публікації Hotline привернув користувач твітеру Назар Токар. Він закликав населення не користуватися сервісом та не співпрацювати з ним.

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Пропоную показати їм, що поганий піар існує – за жодних умов не користуватися цим сервісом. У мене все,

– написав Токар.

Реакція Hotline

Згодом компанія у своєму інстаграмі пояснила ситуацію. У дописі перепросили за "прикру недопустиму помилку". Там зазначили, що інцидент трапився під час підготовки рекламних матеріалів. Мовляв, вони не помітили помилку партнерів, які готували матеріал, та допустили її до публікації.

Позиція Hotline.ua завжди була, є і буде однозначною: Крим – це Україна. Ми – українська компанія, і пишаємось цим,

– заявила компанія.

Крім того, у дописі з вибаченнями Hotline опублікував вже повноцінну карту України з написом "Крим – це Україна".

Hotline – це сервіс для вибору товарів та порівняння цін. Його запустили у 2016 році.