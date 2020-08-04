Відома архітектурна компанія MVRDV запропонувала проєкт реновації одного з центральних кварталів німецького міста Карлсруе. Натхненні давньою історією міста, архітектори вирішили додати більше зелені в центр, та встановити тут сучасну інсталяцію.

Головною окрасою тут стане "блискуча тарілка" поряд з центральною площею міста, пише Archdaily.

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Річ у тім, що під час свого розвитку, Карлсруе ріс навколо палацу і місто поділилося на два частини. Тут з'явився щільно забитий центр з південного боку, та зеленим містом парків і лісів на півночі.



В центрі утворилась величезна площа / Фото Archdaily

Проте між цими частина утворилась прогалина, яку міські урядовці вирішили заповнити. Тож MVRDV запропонував генеральний план, який розмиває поділ між частинами міста та додає зелені на півдні.



Саме тому тут з'явиться громадський простір та офіси / Фото Archdaily

Залучаючи громадськість до кожного кроку, проєкт передбачає побудову офісного приміщення, а також створення озелененої площі і великої "тарілки", на даху якої теж посадять дерева. Створюючи на даху міський парк, компанія також економить місце на площі.



Дах тут засклений та обсаджений деревами / Фото Archdaily

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Також з даху інсталяції добре видно весь центр Карлсруе.



За словами розробників, місто має унікальний характер, тому проєкт розробили доволі швидко / Фото Archdaily