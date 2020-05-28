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Через глобальне потепління: у Великій Британії представили проєкт плавучих будинків – фото

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Будинки стоять на плавучих платформах
Будинки стоять на плавучих платформах / Dezeen

Британська архітектурна студія Grimshaw спільно з Concrete Valley розробляють модульні будинки, які будуватимуть у місцях із загрозою підтоплення. Такі помешкання тримаються на воді та в майбутньому разом утворюватимуть цілі райони.

За даними міжурядової групи з питань зміни клімату, рівень океану до 2100 року може піднятися аж на 1,1 метра, пише Dezeen.

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Такі будинки мають бетонні конструкції, а стоять на спеціальних платформах, які наповнені повітрям.


Будинки мають незвичну зовнішню форму та мінімалістичний інтер'єр / Фото Dezeen

Окрім набережних територій, така концепція може прижитись в районах, де ціна на землю занадто висока. Плавучі помешкання планують збирати на виробництві.


Такі квартали повинні витримати збільшення рівня води / Фото Dezeen

Зіткнувшись із реаліями глобальних перетворень: зміни клімату, посилення урбанізації чи зменшення споживання ресурсів, важливо, щоб архітектори та дизайнери реагували на ці проблеми різними способами,
– пояснив один з засновників архітектурної студії Grimshaw.


Перші такі будинки можуть з'явитись в Нідерландах / Фото Dezeen

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Приміщення мають незвичну футуристичну форму та два поверхи. Перший тут відкритого типу та містить вітальню. Решта кімнат розташовані на другому поверсі.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дім Велика Британія Будівництво Інновації будівництва
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