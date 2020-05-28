Піч посеред дому заради традицій – дизайн гостьового будинку в Аргентині: фото

Архітектор Лало Каррільо працював спільно з кількома фірмами, щоб розробити цей гостьовий будинок для своєї родини в Кордові, що в Аргентині. Каррілло та місцеві дизайнери створити гостьовий будинок на 140 квадратних метрів для своєї родини, яка проживає в сусідній резиденції з 1960-х років.

Будинок називається El Quincho. Він включає гостьовий номер, кухню та їдальню, а також внутрішній дворик із цегляною піччю посередині. Вона створена, щоб забезпечити простір для асадо, традиційної сімейної події в Аргентині, яка передбачає приготування м'яса на грилі, пише видання Deezen.

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У цьому проєкті команда порушила традиції, розмістивши духовку асадора всередині кухні.

Часто ці печі розміщують на відкритому повітрі, але остаточним вибором сім’ї було мати приготування м'яса, як частину обіду, щоб член сімейства, що готує, насолоджувався тим же простором,

– поділились дизайнери.

Розсувні скляні двері проходять по частині кухні та зачіпають їдальню, щоб з легкістю вийти у внутрішній дворик. Дах зберіг форму існуючого будинку середини століття. Ель Квінчо також оголив цегляні мури, що формують на білій фарбі цегляну кладку, а також піч асадор.

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Вихід на терасу / фото: Deezen

В одному з кутів внутрішнього дворика є лавка для відпочинку гостей. Сад створили довкола басейну на території, який обгорнутий білими поруччями.

Великі сірі плитки, що покривають внутрішній дворик, також проходять всередину кухні. Цегляна піч утворює центр та вдало гармоніює з теплими тонами кедрової шафи та дерев’яного обіднього столу.



Авторам вдалось створити простір для збереження традиції / фото: Archdaily

У великій кухні є все для приготування їжі, широкі стільниці та багато шаф та місця для зберігання. Двір, де росте цілий ряд рослин, відокремлює кухню та їдальню від спальні для гостей та ванної ззаду.