Как будет выглядеть первая в мире деревня, напечатанная на 3D-принтере – фото

В мексиканском штате Табаско началось строительство городка, в котором все дома напечатают на 3D-принтере. Здесь будут жить малообеспеченные семьи, пострадавшие от стихийных бедствий.

Это поселение – совместный благотворительный проект компаний New Story, Icon и Échale. На его планирование понадобилось 18 месяцев. А уже до конца 2020 года в сейсмически опасной зоне равнин южной части Мексиканского залива с помощью 3D-принтера планируют напечатать 50 жилых домов. Два из них уже готовы – их построили с учетом пожеланий людей, которые там будут жить.

Первые жители поселения на фоне 3D-принтера Vulcan II / Джошуа Перес, New Story

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Дома печатают с помощью 3D-принтера Vulcan II компании Icon. Технология позволяет создавать фундамент и стены из цемента всего за 12 часов. Авторы проекта утверждают, что бетонная смесь, которая используется для печати, прочнее традиционных материалов. К тому же принтер Vulcan II был специально разработан для работы в отдаленной сельской местности с ограниченными ресурсами, непредсказуемыми погодными условиями и ненадежным энергопотреблением, что делают традиционное строительство практически невозможным.

Дома строят на цементном фундаменте / Джошуа Перес, New Story

После завершения печати строители монтируют крышу, окна, двери и декоративные элементы. Всего на создание каждого такого дома требуется около 24 часов. Стандартная площадь дома составит 46 квадратных метров – это две спальни, гостиная, ванная комната и кухня. Кроме того, каждое помещение будет иметь внутренний зацементированный двор и навес над крыльцом.

В каждом доме будет две спальни / Джошуа Перес, New Story

Под каждую семью дом укомплектуют необходимой мебелью и техникой / Джошуа Перес, New Story

Кроме функциональности, обратите внимание на стиль каждого дома / Джошуа Перес, New Story

К созданию дизайна каждого из домов были привлечены их будущие жители, поэтому каждое помещение будет отвечать их потребностям и образу жизни. "Когда мы общались с ними, то поняли, что проект одного дома не соответствует потребностям и ожиданиям каждого", – объясняет дизайнер Ив Бехар, который работал над созданием прототипов.

Будущие жители принимали участие в создании новых домов / Джошуа Перес, New Story

Всего в городке будет 50 новых домов / Джошуа Перес, New Story

Старые дома, в которых сейчас живут малообеспеченные семьи, постоянно страдают от затоплений. К тому же их строили из подручных материалов самостоятельно сами жители. Табаско является сейсмической зоной, поэтому новые дома были спроектировано с учетом повышенных требований безопасности, так что будут служить нескольким поколениям местных жителей.

Уже до конца 2020 года строительство городка завершат / Джошуа Перес, New Story

За пять лет с момента своего основания компания New Story построила более 2700 "традиционных" домов для более чем 15 000 малообеспеченных жителей Боливии, Гаити, Сальвадора и Мексики. Последние два года в компании искали инновационные решения для быстрого строительства лучших домов за меньшие деньги. Стоимость новых домов не разглашается, однако в New Story называют проект поселения движением в правильном направлении.