Одна из вещей, о которой мечтает много людей – осесть на старость в собственном уютном домике. Но зачем размениваться на мелочи? Ведь в городе Джексон в штате Мичиган на продажу выставили замок за более чем полмиллиона долларов. Больше информации и фото замка – читайте в материале.

Сооружение было возведено в 1927 году, сообщает Boredpanda.

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Речь идет о замке Хельмер, который назван в честь своего первого владельца Макса Хельмера, который был концертным скрипачом и сыном состоятельного банкира округа Джексон в XX веке.



Нынешние владельцы достроили гараж рядом с домом / Фото Boredpanda

Здание возвели из 500 тонн полевого камня и 300 бочек цемента с помощью девяти рабочих, коня и крана.

Сооружение является частным домом, который стилизован под средневековый замок. Здание несколько раз модернизировали, а также добавили просторный гараж сбоку от замка. Впрочем, внешне помещение действительно напоминает замок.



Башня имеет множество узких окон / Фото Boredpanda

Замок Хельмера имеет площадь 185,8 квадратных метров, а интерьер сделан в романском стиле. Помимо 18-метровой башни со спиральной лестницей, дом имеет множество каминов, металлические кровли и деревянные полы. Что касается жилых помещений, то в доме 5 спален, 3 ванные комнаты, кухня и обеденная зона, а также большая гостиная.



Здесь довольно просторная гостиная / Фото Boredpanda

Впрочем, роскошь не только внутри. Так, во дворе есть освещенная баскетбольная площадка, 3 отдельных внутренних дворика, а также ряд живописных тропинок – все это раскинулось на 20 гектарах земли.

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Всего за дом и земельный участок владельцы просят 529 тысяч американских долларов.

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