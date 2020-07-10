60 ділянок даху та 25 типів скла – лише частинка з усіх особливостей, якими славиться будівля штаб-квартири британської розвідки. Як виглядає, де розташована та які особливості неприступного приміщення – читайте в матеріалі.

Раніше приміщення британської розвідки розташовувалось в центрі Лондона, неподалік Вестмінстерського абатства, повідомляє Дім 24.

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Як і будь-яка розвідка, британська теж прагнула бути засекреченою. Проте, як писали журналісти The Daily Telegraph, точну адресу штаб-квартири МІ6 знають усі.

Таємниця Лондона, відома лише кожному водію таксі, туристу та агенту КДБ,

– писали британські журналісти.

Початок нової епохи

Сукупність факторів змусила уряд шукати місце для перенесення штаб-квартири. Саме тому, ще у 1988 році тодішня прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер схвалила придбання нової будівлі для SIS.

Нею стало величезне приміщення поряд з мостом Воксхол. Ціна угоди становила понад 135 мільйонів фунтів стерлінгів. Це було приміщення, яке збудоване за дизайнерським проєктом Террі Фаррелла.



Так виглядає будівля зовні / Фото The Independent

При розробці зовнішнього вигляду, на архітектора вплинули промислові модерністські проєкти 1930-х років, такі як електростанції Банксайд і Баттерсі та релігійні храми мая та ацтеків.

У XIX столітті на цьому місті розташовувались сади, а пізніше промислові будівлі. Зокрема у різні часи, тут функціонували склозавод, та завод з виготовлення оцту.

Особливості будівлі

Приміщення відповідає першокласним характеристикам архітектури. Заплутаний план утворює численні поверхи та шари, з яких викладено будівлю. Разом вони створюють 60 окремих ділянок даху.



Будівля під час будівництва / Фото Wikipedia

Під час будівництва масштабної будівлі було використано 25 різних типів скла та алюмінію. Зокрема вікна в штаб-квартирі мають потрійний шар скла.

Через характер роботи MI6, більшість поверхів будівлі розташовані нижче рівня вулиці, тут є безліч підземних коридорів, а до послуг персоналу спортивний зал, тренажерний зал, студія аеробіки і ресторан. Приміщення також має два рівні охорони.



На жаль, фото інтер'єрів немає / Фото The Independent

Будівля була завершена у квітні 1994 року та офіційно відкрита королевою Єлизаветою II.

Випробування з російським слідом

Найкращим доказом надійності будівництва є події вересня 2000 року. Тоді будівля піддалась нападу з використанням російської протитанкової ракети RPG-22, що спричинило лише поверхневі пошкодження. Тоді вважалось, що напад спричинили ірландські республіканці.

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Саме цей випадок свідчить, що попри те, що весь світ знає де розташовується штаб-квартира МІ6, саме ця будівля стоятиме навіть тоді, коли весь Лондон лежатиме в руїнах.