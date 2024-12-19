Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, належне утеплення горища не лише підвищує енергоефективність, але й запобігає утворенню криги на даху, зменшує навантаження на систему опалення та продовжує термін її служби. Як найкраще утеплити горище, розповідаємо далі.

До теми Тепла підлога чи батареї: яка система ефективніша та дешевша для обігріву

Піна для утеплення у балонах

Така піна виготовляється з поліуретану, який після нанесення утворює герметичний бар’єр, що запобігає втратам тепла.

Перевагами цього рішення є висока енергоефективність та герметичність. Завдяки піні для утеплення можна знизити рахунки за опалення на 15 – 50%. Також вона не пропускає вологу, зменшуючи ризик появи цвілі, а ще містить борну кислоту, яка відлякує гризунів.

Водночас цей засіб є дорожчим, ніж інші методи утеплення та може потребувати допомоги професіоналів, що підійде не всім.

Насипний утеплювач

Цей утеплювач передбачає використання гранул із целюлози, кам'яної вати або скловолокна, які роздуваються спеціальним обладнанням.

Засіб є доволі універсальний, він легко покриває важкодоступні ділянки горища всього за кілька годин, а також пропонує високі показники теплового опору. Крім того, монтаж такої ізоляції є дешевшим, оскільки його можна виконати самостійно за допомогою орендованої повітродувки.

Проте, попри ці переваги, насипний утеплювач з часом осідає, що зменшує його енергоефективність, та є чутливим до вологи. Використання целюлози може сприяти появі цвілі, якщо не забезпечити герметичність.

Який утеплювач найкраще обрати

Обираючи утеплення для свого горища, спирайтесь на бюджет та індивідуальні потреби.

Піна ідеальна для тривалої економії енергії, попри високу вартість. Водночас насипний утеплювач – це бюджетний варіант, що забезпечує ефективну теплоізоляцію з мінімальними витратами.