Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Генрі Міддлтон побудував своє помешкання в одному із заможних районів Північного Норфолку, але сусіди критикують будинок. Що з ним не так, розповідаємо далі.

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Чому сусіди чоловіка не вподобали його житло

Сусіди Генрі Міддлтона стверджують, що триповерховий будинок інвестиційного менеджера під назвою "Білий котедж" абсолютно не характерний для їхнього району та порушує правила планування.

Чоловік же каже, що ситуація роздута, і він відчуває, що до його власності є дивний інтерес.

Як він пояснює, минулого року міська рада схвалила план перебудови житла, зокрема йшлося про зміну балкона та вікон, а також добудову підвального приміщення.

Як виглядає будинок чоловіка / Фото Jason Bye

Сусіди натомість стверджують, що спочатку було схвалено двоповерхову, а не триповерхову будівлю, а готове помешкання також зовсім не відповідає естетиці району.

Ми хочемо бути частиною громади. Ми відчуваємо дивний інтерес до нашого житла та суперечки між сусідами, яка була роздутою,

– каже Міддлтон.

Він розглядає можливість звернутися до інспекції з планування, щоб остаточно вирішити конфлікт.