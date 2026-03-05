Найпоширеніша причина – отвори пальника забруднені, засмічені або пошкоджені. Про це пише House Digest.

Як зробити так, аби конфорки на плиті гріли рівномірно?

Як би не дратувала ця ситуація, є кілька простих способів спробувати виправити проблему самостійно, перш ніж звертатися до фахівця.

Цілком імовірно, що проблему можна вирішити простим ретельним очищенням газових пальників або електричних спіралей.

Для газової плити це зазвичай означає зняття кришки пальника та очищення від жиру й залишків їжі. Для електричної – ретельне очищення поверхні та простору під спіралями від підгорілих залишків.

Однак якщо після цього пальник усе ще працює неправильно, найімовірніше, доведеться замінити спіралі або звернутися до спеціаліста для діагностики плити.

Перш ніж виконувати будь-які дії з плитою, переконайтеся, що вона повністю вимкнена / Фото Pinterest

Для газової плити:

Зніміть кришки пальників і самі головки пальників.

М'якою ганчіркою протріть поверхню обох деталей.

Якщо помітите тріщини або пошкодження, настав час замінити пальники.

Якщо в пазах головки пальника накопичилися засохлі залишки їжі чи жиру, скористайтеся невеликим гострим предметом (наприклад, шпилькою) або щіткою з жорсткою щетиною, щоб очистити бруд. Саме через ці отвори виходить полум'я.

Поверніть головки пальників на місце та переконайтеся, що кришки лежать рівно, перш ніж знову вмикати плиту.

Якщо залишки жиру чи нагару не вдається видалити вручну, замочіть головки та кришки пальників у розчині оцту й води приблизно на 20 хвилин.

Також можна змішати харчову соду з водою до стану пасти та відчистити деталі нею. Заодно таким самим способом можна очистити й решітки плити.

Для електричної плити:

Від'єднайте несправну спіраль від роз'єму та протріть її вологою ганчіркою.

Обережно протріть і контакти роз'єму – лише водою, без мила, і не замочуйте самі спіралі.

Якщо піддони під спіралями сильно забруднені, їх можна зняти й замочити в мильній воді або почистити пастою з харчової соди.

Перш ніж установлювати спіралі та піддони назад і вмикати плиту, ретельно їх висушіть.

Як правильно прибрати під холодильником, плитою та посудомийкою, не рухаючи їх?

На кухні завжди багато крихт, пилу та жиру – особливо під великою технікою. З часом бруд накопичується і може навіть заважати нормальній роботі приладів. Тому прибирати під технікою варто хоча б раз на 3 – 4 місяці. Про це пише Martha Stewart.

Можна скористатися пилососом з пласкою насадкою або шваброю з мікрофіброю, щоб дістатися під плиту, холодильник чи посудомийку.

У посудомийки зніміть нижню панель (якщо можливо) та приберіть пил.

У вбудованого холодильника зніміть панель біля мотора і пропилососьте пил.

Під плитою можна прибрати через нижню панель або висувну шухляду.

Індукційна чи електрична: яку плиту краще обрати

Кухонна плита – важлива частина кожної кухні. Сьогодні найпопулярніші варіанти – індукційні та електричні плити. Вони відрізняються способом нагрівання, ціною та зручністю користування.

Індукційна плита нагріває посуд за допомогою електромагнітного поля. Вона швидко готує їжу, економніше споживає електроенергію, дозволяє точно регулювати температуру та вважається безпечнішою, бо нагрівається лише тоді, коли на ній стоїть посуд. До того ж її легко мити. Проте такі плити дорожчі й потребують спеціального магнітного посуду, а скляна поверхня може подряпатися.

Електрична плита працює через нагрівання спіралі або скляної поверхні, яка передає тепло посуду. Вона дешевша, проста у встановленні та підходить для будь-якого посуду. Однак нагрівається повільніше, споживає більше електроенергії та повільніше реагує на зміну температури.

Отже, якщо важливі швидкість, економія та безпека – краще обрати індукційну плиту. Якщо ж потрібен більш доступний і універсальний варіант – підійде електрична.