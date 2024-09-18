Про це пише Real Simple. Тож, як надати власній оселі "ковбойської естетики" – читайте далі.

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Палітра Дикого Заходу

Щоб відтворити ковбойську естетику, найперше потрібно підібрати правильні кольори. Використання натуральних природних матеріалів у поєднанні з палітрою, натхненною природою Великого Заходу – ідеальна комбінація. Дизайнерка Алісія Софія Джеанопулос говорить, що теплі нейтральні відтінки, які імітують пейзаж пустелі, стануть ідеальним варіантом.

Дерев'яні меблі та декор

Меблі насиченого коричневого кольору можуть надати дому класичної західної атмосфери. До прикладу, можна додати стіл насиченого кавового відтінку чи каштаново-коричневі стільці. Щоб стиль не був надмірним, варто обирати 2 – 3 елементи Cowboy Core і поєднувати їх з сучасним стилем.

Стильна спальня у ковбойському стилі: дивіться відео

Килим, який імітує шкіру чи хутро

Килим, який імітує шкіру чи хутро, – чудовий спосіб підкреслити вітальню чи спальню, додавши текстури та автентичності. Для більш витонченого стилю можна вибрати обідні крісла або акцентні стільці, натхненні шкірою волів.

Штучні голови тварин

Сміливий вибір, який дійсно втілює ковбойський дух, – декоративні штучні голови тварин. Це може бути маленька статуетка чи просто принт на подушці, однак вони додають естетики Заходу.

Штучні голови у декорі: дивіться відео

Ковбойські капелюхи

Ковбойські капелюхи на стіні ідеально пасують для західної естетики. Їх можна розкласти на журнальному столику чи на полиці з книгами. Якщо ж кімната має повністю відповідати естетиці Cowboy Core, то можна встановити спеціальний вішак.

Кераміка ручної роботи

Щоб додати західної атмосфери, додайте до інтер'єру кераміку ручної роботи. Розписані вази чи керамічні чаші із західними мотивами створять у кімнаті ковбойський відтінок.

Трендова кухня у ковбойському стилі: дивіться відео

Пустельні рослини в інтер'єрі

Кактуси – тренд цього сезону, і не лише через Cowboy Core. Ці рослини довговічні й не потребують особливого догляду, але принесуть до інтер'єру натяк на життя у пустелі.

Латунна фурнітура

Правильна фурнітура може додати тонкі елементи вінтажного ковбойського шарму. Ошатні або старовинні дверні ручки створюють відчуття старосвітської традиції в несподіваному місці, тому дизайнери радять обирати латунні крани, рушникосушки та ручки.

Щаслива підкова

Західне життя не може бути без коней, тому в інтер'єр можна сміливо додати підкова. Це може бути як маленька статуетка, так і велика підкова на стіні.

Підкова на стіні: дивіться відео

Західні принти та візерунки

Візерунок у західному стилі миттєво робить будь-який простір ковбойським — ідеальним прикладом є принтовані шпалери. Додавши ці шпалери до їдальні чи домашнього офісу, відразу створюється атмосфера Cowboy Core.