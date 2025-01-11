Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її історія не тільки надихнула мільйони людей, а й продемонструвала, як із невеликою увагою до деталей можна подарувати нове життя старим речам. Як же дівчина відновила столик, розповідаємо далі.

Також цікаво Старий вазон для квітів можна перетворити на світильник-камін: ідея затишного декору

Як дівчина перетворила старий журнальний столик на справжній скарб

Повертаючись додому, Ерін натрапила на купу викинутих меблів, серед яких були старий комод і пошкоджений чорний журнальний столик. Спочатку її більше зацікавив комод, але після публікації в соцмережах відгуки друзів і підписників переконали її звернути увагу на столик.

На перший погляд, цей предмет виглядав сумно: чорна фарба, видимі пошкодження і застарілий вигляд. Але Ерін побачила його потенціал після того, як дізналася, як столик виглядав, коли тільки був виготовлений.

Так, дівчина вирішила подарувати йому другий шанс на життя. Робота над столиком зайняла близько 10 годин і потребувала чимало зусиль.

Як дівчина відновила столик: дивіться відео

Ерін зішкребла п’ять шарів фарби, включаючи чорний та жовтий, які накопичувалися роками. Залишки фарби та ґрунтовки вона ретельно видалила за допомогою ацетону.

Далі поверхня столика була відшліфована, щоб розкрити натуральне дерево, після чого дівчина пофарбувала та полакувала меблі для додаткової міцності.

Результат, який Ерін отримала після цього, перевершив усі очікування.

Це було важко, але я знала, що кінцевий результат буде вартим зусиль,

– поділилась майстриня.

Після завершення роботи Ерін показала перетворення столика у тікток і її відео стало вірусним, зібравши понад 16,6 мільйона переглядів.

"Це шедевр! Як хтось міг викинути це?", "Я просто вражений! Це виглядає дивовижно"", Цей столик тепер – справжній витвір мистецтва", – писали люди.