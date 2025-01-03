Про це розповідає 24 Канал.

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Як зробити декоративний світильник-камін

Звичайний керамічний чи глиняний горщик для квітів можна перетворити на стильний світильник, який слугуватиме також і каміном. Важливо брати саме керамічний, а краще глиняний вазон, щоб він під час нагрівання не плавився.

Так, спочатку треба просвердлити по одному отвору у підставці та самому вазоні. Після цього слід взяти металеве кріплення, яке дозволить поєднати горщик та підставку.

Унизу слід розставити маленькі свічки, які виконуватимуть роль не лише світильника, а й каміна. Річ у ті, що стінки вазона будуть нагріватися і віддаватимуть тепло. Так, такий декор не лише доповнить простір, а й дозволить зігріти руки прохолодними вечорами.

Як виглядає світильник-камін: дивіться відео

Звісно, такий предмет не є повноцінною заміною обігрівача. Однак він доповнить простір та зробить кімнату затишнішою.