Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, сходовий майданчик – це зовсім не марна площа. За допомогою кількох правильних рішень його можна перетворити на повноцінний і стильний куточок, який доповнить інтер’єр дому. Що для цього слід зробити, розповідаємо далі.

Як стильно оформити сходовий майданчик вдома?

Затишне місце для відпочинку

Сходовий майданчик варто розглядати як простір для відпочинку. Це може бути невеликий куточок для читання чи зручне місце для перепочинку. Лавка або диван зі стильної тканини, м’який плед і маленький бічний столик створять атмосферу затишку. Завершити простір допоможуть книги, картини чи декоративні акценти, які нададуть індивідуальності.

Простір для історії

Як демонструє @nestled.at.home, сходовий майданчик може стати місцем для предметів із минулого: старовинної консолі, сімейного стільця чи дзеркала з історією. Навіть невелика добірка фотографій здатна зробити простір більш теплим. Такий підхід допомагає розкрити характер будинку та його мешканців.

Як оформити сходовий майданчик: дивіться відео

Колекції та вбудовані шафи

Сходовий майданчик – це чудове місце, щоб встановити книжкові полиці чи нішу для зберігання. Це не лише функціонально, а й додає архітектурного інтересу. Наповнені книгами чи декоративними предметами полиці створюють відчуття продуманого простору, а текстиль чи шпалери на задній стінці полиць допоможуть зробити акцент.

Освітлення

Світло здатне змінити атмосферу. Як демонструє @our_hanbury_hideaway, настінні чи підлогові бра з регулюванням яскравості створять теплу атмосферу та забезпечать практичність. Водночас, якщо додати до простору ще й дзеркала, вони допоможуть візуально розширити простір, а декоративні світильники додадуть характеру.

Вбудовані рішення

Лавка з ящиком для зберігання чи ніша з подушками може стати затишним місцем для кави або читання. Такі елементи легко інтегрувати в архітектуру, і вони виглядають природно.

Як доглядати за сходами вдома?

Сходи вдома – це не тільки про красу, а й про функціональність, тому важливо дбати не лише про їхній візуальний вигляд, а й про стан.

Особливо це важливо робити, коли потріскування та скрип сходинок стають помітними. Це означає, що прийшов час оглянути свої сходи, знайти причину несправностей та полагодити їх, аби пересуватися будинком було приємно та комфортно.