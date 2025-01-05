Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Світ рослин".

До теми Чи можна саджати хвойні дерева біля дому: відповідь вас здивує

Головні правила створення ландшафту з хвойними деревами

Хвойні дерева мають чудовий вигляд у ландшафті як поодинці, так і в групових посадках. Такі рослини мають привабливий декоративний вигляд протягом усього року, а також гарно переносять перепади температури.

Водночас під оформлення ділянки хвойними рослинами (сосна, ялиця, ялина, ялівець, кипарис тощо) потрібно обов'язково знати кілька правил:

хвойники не люблять рости по сусідству з березою і черемхою;

ялиця буде погано уживатися з сосною і кедром;

кипарис не буде рости в регіонах з суворим кліматом.

Одним з головних правил під час посадки є те, що хвойні дерева слід садити на відстані щонайменше 4 метри від будь-якої будівлі. Річ у тім, що коріння з часом буде розростатися і за кілька років може пошкодити фундамент будинку.



Хвойні дерева у ландшафті / Фото Unsplash

Як поєднувати хвойні дерева у ландшафті

Під час створення клумби з хвойних рослин краще обирати голчасті (ялина, сосна) з туями, або лускоподібними культурами. Головною родзинкою у такому випадку стане гра на контрасті як в колірному плані, так і у виборі геометричних форм.

Для створення живої огорожі садівники радять використовувати культури кулястої, пірамідальної або колоноподібної форм. Тобто ті хвойники, які легко "стригти" – ялина, ялиця і сосна. Водночас для зонування території краще використовувати різні сорти ялівцю, кипарисовика, туї та тиса.

Під час планування висадки хвойних рослин варто враховувати площу території, на якій вони будуть рости. Так, на невеликій ділянці гармонійний вигляд матимуть низькорослі та середньорослі хвойники.