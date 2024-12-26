Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Food and mood.

Цікаво Найекономніша кухонна техніка: на чому дешевше приготувати їжу

Яйцеварка

Щоб зварити яйця, не потрібно купувати спеціальну техніку. Достатньо взяти невелику каструлю, воду і залишити яйця варитися. Цей процес може виконати навіть дитина, а от громіздкий гаджет лише займатиме місце та збиратиме пил.

Тостер

Тостери стали популярними близько 20 років тому. Значну роль у цьому відіграли й фільми, де на сніданок завжди смажили тости. Однак з цим процесом легко впорається духовка чи звичайна сковорода. Крім того, якщо кухня невелика, то від такого девайса можна і відмовитися.

Йогуртниця

Щоб приготувати йогурт, не потрібно купувати спеціальну техніку. Десерт можна зробити у мультиварці, пароварці чи заквасити у звичайнісінькому термосі.

Фритюрниця

У ресторанах встановлюють фритюрниці, адже готують у великих об'ємах і постійно. Мати такий гаджет на домашній кухні немає потреби, адже приготувати картоплю, нагетси чи сирні кульки можна в киплячій олії у каструлі.

Фондюшниця

Як не дивно, але фондюшницю часто дарують на свята. Однак у домашньому використанні ця річ абсолютно непридатна. Топити шоколад чи купувати спеціальні сири – справа не з легких. Простіше скуштувати таку страву у ресторані, а девайс – не купувати.